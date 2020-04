NBA 2K20: le scommesse arrivano anche nei videogiochi

La situazione legata al Coronavirus ha colpito in pieno molti settori causando cancellazioni, rinvii di eventi e tanto altro ancora. Uno dei più colpiti è sicuramente il mondo dello sport che è stato costretto a fermarsi totalmente a causa delle restrizioni legate agli assembramenti di persone. Questo stop, però, non ha fermato di certo il mondo delle scommesse sportive. È quanto avvenuto negli Stati Uniti a certificarlo, con un incontro di basket organizzato sul celebre gioco NBA 2K20 tra Kevin Durant dei Brooklyn Nets e Derrick Jones Jr. dei Miami Heat.

I due si sono scontrati in una sfida trasmessa in diretta televisiva dall’emittente sportiva statunitense ESPN. Poco prima che andasse in onda, il mondo delle scommesse ha deciso di accettare puntate proprio come se si trattasse di un regolare incontro di basket.

È proprio per colpa di queste scommesse che l’evento è finito al centro di un vero e proprio finimondo. Pare, infatti, che l’incontro fosse stato prima registrato e poi mandato in onda dall’emittente sportiva. Dunque, i due giocatori si erano sfidati davvero ma solo qualche giorno prima, l’incontro è stato quindi pre-registrato per poi essere trasmesso in diretta televisiva.

Come ovvio che sia, è scoppiato un grande putiferio tra gli stessi scommettitori, i quali hanno da subito pensato che il nome del vincitore della partita circolava in anticipo. Al momento non è chiaro se le puntate accettate verranno rimborsate, visto lo spiacevole accaduto sarebbe veramente il minimo. In ogni caso, il vincitore della partita su NBA 2K20 è stato Derrick Jones Jr.

Cosa ne pensate di questa notizia? Secondo voi sarebbe giusto rimborsare immediatamente tutti gli scommettitori? Diteci come la pensate qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.