NBA 2K20: i giocatori reali si sfidano in un torneo di beneficenza

La pandemia di COVID-19, la quale ha causato la sospensione della maggioranza dei campionati massimi sportivi del mondo, sembra non riuscire a impedire alle star dell’NBA di continuare a gareggiare. Nonostante la quarantena e l’isolamento obbligatori, 16 campioni dell’NBA in questi giorni si vedranno sfidare in un torneo di NBA 2K20.

L’NBA 2K Players Tournament avrà inizio il 3 aprile e verrà trasmesso in diretta dall’emittente televisiva ESPN, e in streaming sui suoi canali social. I 16 atleti, selezionati in base alla loro valutazione in NBA 2K20, si sfideranno per aggiudicarsi un premio da 100.000 dollari. Il vincitore del torneo avrà poi la possibilità di scegliere a quale organizzazione di beneficenza per la lotta contro la COVID-19 devolvere il premio.

Si tratterà di un’occasione unica nel suo genere: avremo forse l’unica possibilità di osservare competere questa stagione Kevin Durant, impossibilitato fin’ora a causa di un infortunio al tendine di Achille. Ricordiamo inoltre che lo stesso giocatore assieme a Donovan Mitchell appartiene al gruppo di atleti dell’NBA risultati positivi alla COVID-19.

Qui per voi abbiamo riportato l’elenco dei giocatori che parteciperanno assieme alla loro valutazioni e il programma del NBA 2K Players Tournament:

Kevin Durant, Brooklyn Nets (96) Trae Young, Atlanta Hawks (90) Hassan Whiteside, Portland Trail Blazers (87) Donovan Mitchell, Utah Jazz (87) Devin Booker, Phoenix Suns (86) Andre Drummond, Cleveland Cavaliers (85) Zach LaVine, Chicago Bulls (85) Montrezl Harrell, LA Clippers (85) Domantas Sabonis, Indiana Pacers (85) Deandre Ayton, Phoenix Suns (85) DeMarcus Cousins (81) Michael Porter Jr., Denver Nuggets (81) Rui Hachimura, Washington Wizards (79) Patrick Beverley, LA Clippers (78) Harrison Barnes, Sacramento Kings (78) Derrick Jones Jr., Miami Heat (78)

L’elenco potrebbe essere soggetto a variazioni.

Programma Torneo.

Round 1, Venerdì 3 Aprile:

1:00 – 1:30 NBA 2K Players Tournament Preview Show

1:30 – 2:30 Derrick Jones Jr. (16) vs. Kevin Durant (1)

Quarti di Finale, Martedì 7 Aprile: 1:00 – 5:00 Semifinali & Finale, Sabato 11 Aprile l’orario verrà presto annunciato.