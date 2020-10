NBA 2K21: ammiriamo la grafica PS5 nel trailer next gen

I primi mesi della nona generazione videoludica presenteranno diversi titoli, anche molto attesi, che verranno rilasciati in maniera cross generazionale. Tra i tanti generi videoludici, i titoli sportivi ci hanno da sempre abituato alle uscite annuali, ma quando cadono a cavallo tra due generazioni capita che visivamente gli stessi giochi appaiano decisamente diversi. Sarà anche il caso di NBA 2K21, che si è da poco nuovamente mostrato con un nuovo trailer tutto dedicato alla next gen.

Il nuovo filmato confezionato da Visual Concepts e 2K Sports non si è solamente limitato a svelarci l’ammaliante grafica di NBA 2K21 su PlayStation 5, ma ci ha mostrato anche il gameplay del titolo per la console di nuova generazione Sony. Parliamo comunque di una build work-in-progress che è stata acquisita su PS5, ma nonostante questo ciò che offre visivamente è un assaggio di ciò che sono capaci di fare le console next gen. Potete trovare il trailer qua sotto.

Mentre 2K non ha ancora confermato esplicitamente tutti i miglioramenti visivi per la versione next gen di NBA 2K21, il nuovo trailer sembra presentare netti miglioramenti nella qualità delle texture, la presenza di riflessi ray-tracing sul parquet di gioco e dei volti al limite del fotorealismo. Per avere la certezza delle migliorie visive non ci resta che aspettare la conferma ufficiale, ma allo stato attuale, NBA 2K21 sembra davvero uno splendore su PS5.

Vi ricordiamo infine che, NBA 2K21 uscirà il prossimo 10 novembre sulle console next gen Xbox Series X|S, e il prossimo 19 novembre su PlayStation 5. Per quanto riguarda le versioni PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, la nuova iterazione del titolo cestistico è già disponibile all’acquisto da circa un mese. Cosa ne pensate del nuovo trailer per la versione next gen del nuovo NBA 2K?