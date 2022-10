Le truffe colpiscono qualsiasi tipo di settore, videogiochi inclusi. Chiedetelo a quei giocatori (pochi, in realtà), che si sono fatti truffare da un clone di NBA 2K23. La notizia è stata riportata su Twitter e sembra riguardare solamente lo store Xbox, con questo fino gioco che viene venduto per ben 60 Dollari, ovvero il prezzo di listino.

Lo scam non è molto elaborato, ma chiaramente i giocatori meno esperti e soprattutto le persone che non hanno molta familiarità con i sistemi di acquisto dai marketplace sono molto inclini a cascarci. Il gioco non si chiama NBA 2K23, ma NBAsketball e sfrutta la stessa immagine di copertina del gioco 2K. Insomma, non proprio semplice cascarci, ma chiaramente il rischio c’è. Ed è quello che è successo, come si legge nelle recensioni presenti sulla pagina del gioco.

“Pensavo fosse NBA 2K23 ma in realtà ho solo sprecato soldi per questa applicazione. Parlerete con i miei avvocati a breve”, si legge in un commento. Insomma, non tutto va per il verso giusto. Chiaramente non è possibile sapere quanto il gioco abbia venduto, ma secondo alcune testimonianze ora il titolo truffa sarebbe impossibile da acquistare. Nonostante ciò è importante stare sull’attenti. E non è neanche la prima volta che accade una cosa del genere.

Yo this is bugged out someone created a game with @NBA2K photo and selling it… @Xbox y’all need to take this out the store @Beluba @Ronnie2K pic.twitter.com/Mw4EYgHsO7 — Hu (@hugarden2k) October 23, 2022

Nel corso degli anni, infatti, diversi truffatori hanno provato ad approfittarsi dei giocatori meno pratici, vendendo cloni mal realizzati di titoli tripla A o indie decisamente ben realizzati. L’avviso, dunque, è quello di stare attenti. Tutto ciò però apre anche a un altro discorso, ovvero il mancato controllo da parte degli store su quello che viene pubblicato. Nel mondo dei videogiochi c’è ancora bisogno di equilibrio in merito e difficilmente si potrà trovare velocemente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.