Difficile da credere che siano già passati 25 anni dalla prima interazione di NBA 2K, eppure la copertina di questa nuova edizione, tutta dedicata a Kobe Bryant, ci ricorda quanto questo capitolo sia speciale per i suoi creatori, i quali, tramite le parole di Greg Thomas (presidente di Visual concepts) danno il via alle celebrazioni per questo importante traguardo.

NBA 2K24, da oggi disponibile su PlayStation, PC, Xbox e Nintendo Switch, si è presentato attraverso un trailer di lancio tanto spettacolare quanto emozionale, nel quale numerosi volti noti dell’NBA si sono prestati per dare vita a una delle presentazioni più imponenti mai realizzate per il franchise.

“Abbiamo inaugurato una nuova era di 2K, grazie alla rivoluzionaria tecnologia ProPLAY che offre il gameplay più autentico e realistico che NBA 2K abbia mai avuto. NBA 2K24 introduce anche nuovi aggiornamenti alle modalità più amate con dettagli incredibili che faranno la gioia dei giocatori e degli appassionati di basket.”

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Visual Concepts, il quale ha approfittato di un corposo comunicato stampa, per comunicare che le Stagioni di NBA 2K24 includeranno un sistema di progressione unificato per le modalità La Mia Carriera e MyTeam.