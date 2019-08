Need for Speed Heat: svelati molti dettagli prima dell’annuncio ufficiale?

Need for Speed Heat dovrebbe essere il nome del nuovo gioco di EA e Ghost. Ecco tutti i dettagli emersi tramite leak nelle ultime ore.

Quest’oggi Electronic Arts svelerà al mondo i primi dettagli sul prossimo capitolo della serie di Need for Speed. Probabilmente avremo modo di vedere un trailer e scoprire le caratteristiche principali del gioco. Già ora, però, sono apparse in rete moltissime informazioni sul videogame.

Per iniziare, il nome di questo NFS dovrebbe essere Need for Speed Heat, nome già apparso in precedenti rumor. La data di uscita, come già era stato detto, dovrebbe essere nel 2019. Il gioco sarà un open world e avrà una trama e un’atmosfera molto più oscura. Lo sviluppatore è Ghost e il suo obbiettivo è usare questo gioco come base per i prossimi capitoli della serie. Pare anche che non sarà un capitolo always online.

Pare possibile che il gioco sia sviluppato con il famigerato Frostbite Engine di Electronic Arts, in quanto secondo il leak stile grafico e meccaniche di tuning dovrebbero essere simili al Need for Speed del 2015. Ci sarà la pioggia, ma niente gare fuori strada, inoltre ritornerà la barra dei danni delle auto. I giocatori quindi dovranno fare attenzione a non danneggiare troppo l’auto, pena la distruzione del mezzo. Ci saranno però le stazioni di servizio per riparare l’auto. All’interno dell’open world ci sarà la polizia dalla quale si dovrà scappare. Ci saranno anche gli elicotteri.

A livello narrativo, ci sarà una protagonista donna, una veterana delle gare ora in fuga dalla polizia. L’ambientazione dovrebbe essere la Miami degli anni ottanta. Inoltre non dovrebbero esserci microtransazioni.

Ovviamente questi sono solo rumor e non vanno considerati come informazioni ufficiali. Potremo sapere se è tutto vero fra poche ore. Troverete tutte le informazioni sulle nostre pagine.