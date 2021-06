Need for Speed: EA rimuove alcuni capitoli dagli store, non saranno più acquistabili

La notizia che stiamo per riportarvi arriva un po’ come un fulmine a ciel sereno, con Electronic Arts che ha deciso di comunicare la rimozione di alcuni capitoli della saga di Need for Speed dagli store digitali. Quando ciò accade, sfortunatamente si perde la possibilità di acquistare alcuni dei giochi appartenenti al passato di questo medium d’intrattenimento. Un limite del formato digitale, che però sta sempre alle varie compagnie decidere se mantenere tutti i propri giochi disponibili all’acquisto per sempre o meno.

Nello specifico, Electronic Arts ha annunciato che i titoli appartenenti alla saga di Need for Speed che hanno abbandonato gli store digitali sono i seguenti: Carbon, Shift, Shift 2: Unleashed, Undercover e The Run. La compagnia ha inoltre affermato che i giochi rimarranno accessibili a tutti coloro che li hanno già acquistati e li possiedono nelle proprie ludoteche digitali, ma da ieri 31 maggio è impossibile acquistare uno dei giochi sopra elencati dagli store online.

Oltre ad essere stati rimossi dai negozi digitali, i capitoli di Need for Speed citati in precedenza vedranno lo spegnimento di tutti i servizi online a partire dal prossimo 31 agosto. Il tutto comprenderà anche l’ottenimento dei vari trofei/obiettivi che richiedono di essere collegati online per funzionare. Non proprio una buona notizia, soprattutto per chi possiede uno o più dei titoli del brand e ha piacere a giocarci ancora oggi con le varie componenti online.

All’interno di un post pubblicato su Reddit, EA ha voluto dichiarare che per la compagnia decidere di rimuovere uno o più giochi dagli store non è mai una decisione facile da prendere. Il tutto è stato fatto per far si che tutti gli sforzi dei team possano concentrarsi sul futuro della serie automobilistica di Need for Speed.