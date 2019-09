Need for Speed Heat: l’editor di livree si mostra in 4K

Need for Speed Heat si mostra ancora una volta con un nuovo video diario che svela l'editor delle livree in 4K. Ecco tutti i dettagli.

Need for Speed Heat si svela ancora una volta. Dopo averci parlato del ciclo notte-giorno, che condizionerà il gameplay e il tipo di ricompense ottenibili completando le gare, è il momento di scoprire nuovi dettagli sull’editor di livree.

Nel gioco, infatti, potremo potenziare le automobili con nuovi componenti, per superare sfide di livello superiore, ma potremo anche modificare a livello estetico la carrozeria della nostra auto per poter correre con il mezzo dei nostri sogni. Possiamo vedere un video diario in 4K qui sotto.

Nel filmato possiamo vedere i molti strumenti che il team ha creato per poter applicare decalcomanie e vinili con i quali creare composizioni uniche e in sintonia con il nostro stile. Ancora non è sappiamo se esista una componete social tramite la quale condividere le proprie creazioni e dare accesso ad esse anche ad altri giocatori.

Il dettaglio più importante è che l’editor di livree di Need for Speed Heat sarà disponibile fin dal D1. Il gioco sarà rilasciato l’8 novembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.