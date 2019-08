Need For Speed Heat: la soundtrack cambierà in base al momento del giorno

A quanto pare la soundtrack in Need For Speed Heat funzionerà in un modo un po' particolare e cambierà in base al tempo atmosferico.

Uno degli annunci più interessanti degli scorsi giorni è senza ombra di dubbio quello che ha visto protagonista la celebre serie automobilistica di EA, con l’annuncio dell’ultimo episodio Need For Speed Heat. Capitolo che sembra avere tutte le carte in regola per riportare in auge una serie a dir poco leggendaria.

In Heat non sarà infatti solamente posto un occhio di riguardo per la personalizzazione delle auto da corsa, che tornerà prepotente in questo capitolo, e per le gare clandestine ma sarà anche la soundtrack a subire un trattamento decisamente particolare.

Il director del titolo Riley Cooper ha infatti svelato che in Need For Speed Heat potremo gustarci una colonna sonora moderna, con numerose influenza provenienti dal mondo dell’elettronica. A destare maggior interessa è però il fatto che la soundtrack cambierà in base al momento del giorno e sarà quindi più rilassata durante il giorno e picchiettante la notte.

Niente da fare invece per le tracce presenti all’interno di essa: Riley non ha assolutamente voluto sbottonarsi a riguardo e rivelare neanche una singola canzone. Come dichiarato dal director stesso, del resto, ci sarà tempo anche per questo in futuro.

Che ne pensate di questa notizia, avevate già sentito qualche altro particolare titolo usare lo stesso modus operandi per la colonna sonora? Secondo voi Need For Speed Heat riuscirà a riportare agli antichi fasti la saga o si rivelerà un titolo solamente mediocre?

Che aspettative avete? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente qui sotto nei commenti dell’articolo.