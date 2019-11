Need for Speed Heat: disponibile nuovo video gameplay

Electronic Arts ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer per Need for Speed Heat, a breve in uscita sulle principali piattaforme.

È da tanto che mancano racing game arcade: fortunatamente ci separano sempre meno giorni al lancio dell’attesissimo Need for Speed Heat, disponibile a partire dal prossimo 8 novembre per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. Il titolo, tralaltro, è già disponibile per la prova a tutti gli abbonati al programma EA Access, o in alternativa Origin Access.

Nella giornata di oggi, la stessa Electronic Arts ha pubblicato un nuovo video gameplay per Need for Speed Heat, disponibile sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Il video in collaborazione con PlayStation Underground, della durata di quasi 30 minuti, mette in mostra numerose sequenze di gameplay di Need for Speed Heat, commentate da alcuni degli sviluppatori di Ghost Games che hanno lavorato al gioco, tra cui alcuni designer e producer. Il gioco viene presentato su PlayStation 4 Pro, garantendo quindi la miglior ottimizzazione possibile.

Il gioco presenterà un sistema open world all’interno della cittadina di Palm City, che consentirà di interagire con altri giocatori online. Come caratteristica ricorrente della celebre serie, anche in Need for Speed avrà un ruolo centrale la personalizzazione estetica delle nostre auto, oltre che tecnica. Ricordiamo, per chi fosse interessato all’acquisto del gioco in digital delivery, che Need for Speed Heat avrà un peso di circa 24 GB.