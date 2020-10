Need For Speed Hot Pursuit Remastered: ecco il trailer d’annuncio

Dopo che gli ultimi rumor si sono susseguiti uno dopo l’altro negli scorsi giorni, oggi pomeriggio Electronic Arts ha annunciato ufficialmente un nuovo progetto che si va ad incanalare nella sempre più vasta saga di Need For Speed. I rumor erano più che chiari, e ora che c’è stato anche il reveal ufficiale non c’è più nulla da nascondere, Need For Speed Hot Pursuit Remastered è diventato realtà proprio qualche momento fa.

Il tutto è stato annunciato con la pubblicazione di un primo trailer ufficiale caricato sul canale YouTube di Need For Speed. Il filmato, che mischia scene i girato in live action a spezzoni di gameplay, ci svela anche quale delle diverse iterazioni della saga Hot Pursuit è stata presa in esame per questa remastered. Parliamo quindi dell’ultimo capitolo di Need For Speed Hot Pursuit uscito originariamente nel 2010 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC.

Stando alle prime informazioni pubblicate poco dopo il rilascio del trailer sul sito di EA, Need For Speed Hot Pursuit Remastered ha nel suo pacchetto un’aspetto tecnico e visivo rivisitato, con effetti grafici migliorati per dare il meglio sulle console di attuale generazione. La rimasterizzazione inoltre, proporrà l’esperienza completa di Hot Pursuit con tutti i DLC usciti in un unico pacchetto.

Infine, viene svelato anche quando gli appassionati delle corse sfrenate su strada potranno mettere le mani su questa rematered di un classico. need For Speed Hot Pursuit Remastered uscirà il prossimo 6 novembre per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e il 13 novembre per Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio targato EA? Preferivate un nuovo titolo per la saga di Need For Speed o siete lieti del ritorno di Hot Pursuit? Diteci la vostra con un commento.