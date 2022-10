Solo poche ore fa, una risposta ad un tweet ha fatto drizzare le antenne ai fan di Need for Speed. Alla richiesta di informazioni sul prossimo capitolo della serie, infatti, l’account ufficiale del gioco ha risposto con una emoji che lascia poco spazio ai dubbi. In seguito, un utente ha possibilmente scoperto quello che sarà il titolo del gioco, oltre alla prima immagine teaser del nuovo capitolo.

L’utente di dtf.ru RoughDIamond, infatti, ha condiviso uno screen effettuato sul sito ufficiale di EA. Qui, si può chiaramente vedere la sezione dedicata ai racing game dello studio. Oltre ai classici Grid Legends e F1 2022, per un breve periodo, è apparsa anche la prima immagine del nuovo Need for Speed. Al centro di questo teaser, prontamente rimosso dagli sviluppatori, campeggia infatti la scritta NFS Unbound. Qualora lo screen fosse vero, dunque, si tratterebbe del titolo del prossimo gioco della serie racing.

Inoltre, questa immagine lascia trapelare molti dettagli che non sono sfuggiti agli occhi più attenti. Innanzitutto, l’estetica complessiva della foto è padroneggiata da una nuvola gialla che nasconde al suo interno svariati simboli di anarchia. In secondo luogo, l’auto mostrata è molto simile a una BMW M3 o una Mitsubishi Lancer. Infine, il ponte che sovrasta la scena ricorda molto un’ambientazione tipica di Chicago. Questi tre indizi, dunque, potrebbero indicare che Need for Speed Unbound ritorni ai giorni di gloria delle corse clandestine, in una città che riprende da Chicago.

Chiaramente si tratta ancora di speculazioni, soprattutto per quanto riguarda ambientazione e stile. Tuttavia, la serie di Need for Speed ci ha abituati a città che sono ispirate ad ambientazioni reali, come la Miami di Heat (che potete trovare su Amazon). Per quanto riguarda eventuali conferme relative a questo titolo, basterà attendere ancora pochi giorni. Il reveal ufficiale del gioco, infatti, è in programma per il 6 ottobre 2022 alle ore 17:00 italiane.