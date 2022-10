Finalmente avremo qualche dettaglio in più in merito al nuovo capitolo di Need for Speed. In questi giorni si è parlato molto della nuova fatica di Electronic Arts, con leak e commenti da parte della community che continua a speculare sul nuovo titolo e sulla data d’uscita. Sul canale YouTube ufficiale del franchise, però, è stata finalmente ufficializzata la cosiddetta reveal premiere del nuovo Need for Speed, con un video che indica la data e l’ora in cui avremo la presentazione ufficiale del videogioco.

Mentre ce ne restiamo in attesa della fine del countdown dedicato, Electronic Arts ci invita a seguire l’evento, nella caption del video, così da essere i primi ad assistere all’evoluzione di Need for Speed, facendoci trovare veloci e pronti a seguire, ricordando nei commenti di attivare la notifica così da non mancare all’appuntamento.

L’evento di presentazione costruito intorno al nuovo Need for Speed è indicato per giovedì 6 ottobre, ore 17:00 italiane. Per adesso non abbiamo alcun dettaglio in più su a quello che vedremo nel suddetto video. Non sappiamo, quindi, se si tratterà di un video di presentazione generale, di un gameplay pronto a mostrare qualche dettaglio in più sulle nuove potenzialità del capitolo in questione, oppure di un commento introduttivo a quello che troveremo nel videogioco.

Fatto sta che i fan di tutto il mondo si aspettano di trovare due cose: il titolo ufficiale e la sua data d’uscita. Ad oggi, infatti, non è stato rivelato nessun dettaglio ufficiale su questo Need for Speed in lavorazione, andando oltre i leak suddetti. Un evento del genere, quindi, potrebbe far luce sugli attuali punti interrogativi della community in relazione al futuro del franchise. Tutti i leak usciti fino ad ora risulteranno coerenti o si riveleranno un mucchio di suggerimenti senza alcun fondamento? Non ci resta che attendere la data e l’ora indicate nel video.