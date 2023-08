Need for Speed Unbound è pronto a festeggiare il settantesimo anniversario del marchio Porsche con l’atteso aggiornamento “Volume 4”, in uscita il 16 agosto, il quale promette di trasportare i giocatori in un viaggio coinvolgente all’interno della storia del marchio tedesco.

Tra le nuove caratteristiche del Volume 4, spicca l’introduzione dei “Ritrovi potenziati”, una versione evoluta della formula presentata nel precedente “Volume 3”. In questa modalità, i piloti potranno mettere alla prova le proprie abilità affrontando sequenze di sfide sempre più complesse all’interno di aree delimitate sulla mappa ma dove tutto sembra rimanere ancora to a un canovaccio ben rodato, sorge un dettaglio intrigante: la presenza costante delle volanti della polizia che daranno filo da torcere ai giocatori, creando una dinamica di inseguimenti, e collisioni, ad alta intensità.

Inoltre arrivano le “Playlist Guanto di Sfida”, una variante delle playlist classiche dove i giocatori dovranno affrontare sfide sempre più difficili, mentre le volanti della polizia li perseguiteranno, aumentando progressivamente l’intensità dell’azione.

Il volume 4 di Need For Speed Unbound, però, non è solo sfide ma anche celebrazione. Attraverso uno “Speed Pass” gratuito, i giocatori potranno sbloccare una Porsche 911 Carrera S personalizzata raggiungendo il livello 50 e, conseguendo per tre volte la “Playlist Porsche”, si avrà la possibilità di ottenere una Porsche Taycan Turbo S completamente elettrica.

Il “Volume 4” espande inoltre il raggio d’azione dei “Ritrovi”, aggiungendo nuove location come il Kennedy Test Track e le Griffith Construction. Questi eventi promettono ricompense extra, sfide giornaliere e settimanali per gli amanti delle gare automobilistiche.

Oltre a questi elementi, il pacchetto include le classiche opzioni a pagamento per i giocatori desiderosi di aumentare il proprio parco auto. Tra i pacchetti a disposizione spiccano lo “Swag Hip Hop Origins”, con una Mercedes-AMG G 63 personalizzata, il “Lotus Exige S Legendary Custom Pack” con una Exige S Legendary personalizzata e il “Need for Speed Unbound Volume 4 Custom Pack” con tre personalizzazioni esclusive per vetture quali la Nissan Skyline GT-R V-Spec, la Nissan 350Z e la Polestar 1.

In sintesi, il “Volume 4” di Need for Speed Unbound rappresenta un’ulteriore passo in avanti nell’evoluzione dell’esperienza di gioco, mostrando quanto gli sviluppatori siano intenzionati a continuare a offrire contenuti ai loro giocatori. Le sfide più complesse e coinvolgenti si uniscono alla celebrazione dei 75 anni di Porsche, offrendo contenuti esclusivi legati a questa iconica casa automobilistica, rendendo questo aggiornamento uno dei più completi, e ricchi di contenuti, mai realizzati per il titolo di EA.