Dopo i numerosi rumor esplosi in rete, la scorsa settimana abbiamo finalmente assistito all’annuncio ufficiale del nuovo Need for Speed Unbound. La saga mancava da ormai un paio d’anni, ma EA e Criterion sono pronti a farci sfrecciare nuovamente in questo mondo fatto di corse clandestine come non mai. Come promesso nella giornata di ieri, qualche istante fa abbiamo potuto mettere gli occhi su un primo video di gameplay del gioco, ma sarà stato abbastanza convincente? Scopriamolo subito.

Il gameplay reveal del nuovo Need for Speed Unbound è stato pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale del gioco e si apre mostrandoci subito una delle novità più importanti di Unbound. In questa nuova interazione della serie, infatti, i giocatori potranno personalizzare lo stile grafico aggiungendo o togliendo a schermo tutta una serie di effetti visivi. Questi effetti sono più o meno gli stessi che vediamo nel trailer di presentazione, e si rifanno alla cultura graffiti e delle gare clandestine in notturna.

Di questi effetti ce ne saranno di diverso tipo, e ogni pilota potrà usare in gara i suoi preferiti dando alle proprie vetture e al proprio stile di guida un’unicità senza precedenti nella saga. Nella parte finale del video possiamo vedere in azione questi effetti durante le gare in strada. Il risultato finale è davvero fantastico e dà l’impressione di poter creare dei veri e propri stili per ogni pilota che si incontrerà in questo titolo open world.

Customize your style. Choose your driving effects. Get noticed. Start with nothing and slowly push your style to its absolute limit. #needforspeed pic.twitter.com/wZv7a2B4xx — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022

Con questo video di gameplay abbiamo ora un quadro decisamente più chiaro su quello che vogliono proporci Criterion ed Electronic Arts con questo nuovo Need for Speed Unbound. Non ci resta anche attendere il giorno del lancio del gioco che, vi ricordiamo, non è poi così distante. Il nuovo capitolo della saga di corse EA, infatti, uscirà il prossimo 2 dicembre per console di attuale generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S e ovviamente anche su PC.