L’uscita di Need for Speed Unbound (recentemente in super sconto su Amazon) ha risollevato gli animi di una community che negli anni ha sempre ricercato un certo tipo di appeal in questa serie di videogiochi, ad oggi nuovamente confermato. Il suo attuale successo su console e PC non è dovuto solamente a quello che offre in termini di “campagna”, ma anche alla sua difficoltà generale. La scoperta di un recente glitch, però, potrebbe facilitare le cose a molti piloti.

Tutti, o quasi, coloro che hanno approcciato Need for Speed Unbound hanno subito notato la sua sostanziale differenza in termini di difficoltà che il gioco richiede. Trovando uno stimolo in questo nuovo approccio che si ramifica nell’intera esperienza (coinvolgendo non soltanto le gare ma anche le specifiche modifiche possibile alle proprie automobili, e l’ottenimento di pezzi con nuovi modelli), i giocatori ci stanno mettendo tutto il loro impegno, partecipando soprattutto ai vari eventi settimanali.

Il gioco si sviluppa lungo 4 settimane irte di eventi a cui è possibile partecipare, tutte sempre culminanti con una qualificazione fissata per il sabato. L’obiettivo di ogni pilota, quindi, si risolve nella ricerca spasmodica del denaro sufficiente ad aggiornare la propria auto, oppure per acquistarne una nuova in tempo per l’arrivo di questa particolare qualificazione nel weekend, ad oggi la più importante di tutte e difficilmente accessibile in termini di monete.

Notando la grande mole d’impegno che l’evento del sabato necessita, in termini di crediti, alcuni appassionati di Need for Speed Unbound hanno notato un particolare glith che consente di accumularne il più possibile in modo rapido e semplice. Il metodo consiste nello sfruttare il gatto che il titolo non salva subito dopo aver vinto la gara di qualificazione, il che significa che se esci dal gioco, subito dopo la schermata della vittoria, potrai rigiocare l’intero evento di qualificazione ripetendolo all’infinito, aumentando il denaro e mantenendo la propria auto.