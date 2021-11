Nei remake di Diamante e Perla è possibile duplicare interi box grazie ad un glitch

Nonostante Pokémon Diamante e Perla Remake non siano stati visti di buon occhio già dai tempi del loro annuncio, c’è da dire che in queste prime settimane le opere hanno riscosso un enorme successo anche nel nostro paese. Il franchise, inutile nasconderlo, vende ancora come il pane, i titoli totalizzando al momento quasi 1,4 milioni di copie vendute, un risultato a dir poco straordinario.

Probabilmente l’idea di The Pokémon Company è quella di creare due strade ben distinte, la prima dirigendosi verso lidi inesplorati, provando a puntare quindi a qualcosa di effettivamente “nuovo”, dall’altra sfruttando l’occasione di creare dei remake rimanendo sulla stessa base vista ormai da più di vent’anni. Sotto questo ultimo punto vogliamo sottolineare come i remake usciti lo scorso 19 novembre su Nintendo Switch siano effettivamente 1:1 con quelli usciti nel lontano 2006.

Se siete cresciuti con il franchise Pokémon ricorderete perfettamente i bei momenti passati anche a scoprire segreti angusti o glitch rimasti nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Ebbene, anche in Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente qualcuno è riuscito a scovare qualcosa di simile, estremamente semplice da eseguire e quindi decisamente efficace visto che vi farà clonare l’intero box pieno di Pokémon con relativi strumenti. Lo youtuber PanFro Games avrebbe rilasciato un video sul proprio canale che spiega in modo dettagliato tutto il (semplicissimo) procedimento. Dimenticatevi di usare Pokémon selvatici oppure Pensioni, questo sfrutta proprio un problema tecnico che a quanto pare Nintendo non è riuscita ancora a risolvere.

Dal video possiamo notare come in una manciata di minuti il nostro box si sdoppi, clonando quindi Pokémon Leggendari utili, magari, per qualche scambio con amici o sconosciuti. Immaginiamo che gli sviluppatori stiano già pensando ad una soluzione a riguardo e crediamo che presto verrà completamente rimossa, ma per chi ha giocato ai primi storici capitoli, scoprire che esiste ancora un trucco così semplice ma estremamente efficace ci porta in qualche modo indietro nel tempo.