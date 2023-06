Se siete appassionati di videogiochi retrò, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon, giacché riguarda un vero e proprio “gioiellino”, ovvero una retro console il cui design è diventato immediatamente iconico e che, al netto di qualche anno sulle spalle, si propone ancora come una validissima proposta d’acquisto, specie per i collezionisti più incalliti!

Stiamo parlando della splendida retro console “Neo Geo Mini”, creata qualche anno fa da SNK, e contenente al proprio interno anche un interessantissimo parco titoli, benché sia però il suo design la parte certamente più intrigante della sua offerta, vista la forma che richiama un classico cabinato da sala giochi! Da tempo lontana dal mondo degli sconti, la Neo Geo Mini è attualmente in sconto del 23%, consentendovi di acquistarla al prezzo speciale di soli 70,99€ anziché gli usuali 92,25€!

Un piccolo ma gradevole affare, per una mini console dalla forma compatta, ed arricchita da titoli che vi riporteranno direttamente indietro all’epoca d’oro dei giochi arcade, facendovi rivivere (in piccolo), l’esperienza da sala giochi direttamente a casa, grazie anche alla presenza di classici iconici tra cui Metal Slug, King of Fighters e Samurai Shodown, solo per citarne alcuni.

Dotata di uno schermo LCD integrato da 3,5 pollici, che vi consentirà di giocare ovunque desideriate, senza bisogno di un televisore o di altri accessori, la Neo Geo Mini, come detto in apertura, si contraddistingue per la sua particolarissima forma, che richiama in tutto e per tutto l’aspetto e le forme di un classico cabinato arcade, con tasti e joystick funzionanti, ovviamente necessari per poter giocare!

Parliamo, dunque, di una piccola console “da scrivania” ma che, disponendo anche di un’iscita video, può essere, all’occorrenza, collegata ad uno schermo o una TV, con anche la possibilità di collegare ad essa un paio di classici pad (venduti separatamente), per divertirsi non più da soli, ma anche in compagnia, visto il buon numero di esperienze multiplayer disponibili.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero imperdibile per gli appassionati ed i collezionisti di videogame e, per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

