L’Amazon Prime Day è il momento migliore dell’anno per accaparrarsi smartphone, monitor, tastiere, schede video e molti altri prodotti tecnologici ad un prezzo davvero stracciato. Risulta però anche l’occasione migliore per dare uno sguardo agli sconti sui videogiochi che celano sempre notevoli sorprese. È il caso della Neo Geo Mini, la versione in miniatura della console di SNK che racchiude ben 40 giochi arcade. La console è in offerta al prezzo di 90,46€ invece di 149,99€ e promette di far rivivere al giocatore tutta la gloria delle perdute sale giochi!

Neo Geo Mini è la console che festeggia il 40° anniversario di SNK e racchiude, in un piccolo cabinato da scaffale, tutto il meglio dei giochi arcade. Al suo interno, tra i 40 titoli preinstallati, ci sono giochi del calibro di Metal Slug, The King of Fighters e Fatal Fury, ma anche giochi più ricercati e ormai persi nel passato come The Last Blade 2, Blazing Star e Blu’s Journey.

Insieme alla console sono inclusi nel pack anche 2 sticker con i personaggi e un adesivo con il logo di Neo Geo. Il joystick invece è integrato con lo schermo, proprio come quello di un vero cabinato ma è possibile collegare fino a due pad, riprodurre i giochi su uno schermo più grande e anche collegare delle cuffie per godersi in maniera più intima i nostalgici main theme da sala giochi.

Davvero un’occasione da non perdere insomma, soprattutto ad un prezzo del genere, per riscoprire il passato dei videogiochi e anche per portare in casa un pezzo di design vista la forma stile cabinato in miniatura della console di SNK.

