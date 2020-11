NEO The World Ends With You annunciato da Square-enix, il trailer

L’annuncio di un nuovo progetto targato The World End with You era nell’aria ormai da più di qualche tempo, e il countdown apparso in rete settimane fa faceva presagire qualcosa di concreto in arrivo. Ora ci siamo, dopo l’annuncio relativo alla serie animata, oggi Square-enix ha pubblicato il trailer di annuncio di NEO The World Ends with You, nuovo capitolo che ci farà fare ritorno nella Shibuya virtuale di Square.

Il nuovo capitolo della saga riporta in auge un franchise uscito ormai 13 anni fa su Nintendo DS, che solo di recente ha avuto una seconda vita su Nintendo Switch con una versione rimasterizzata e riveduta con una sezione di gioco inedita. Questo ritornare sul mercato aveva già fatto drizzare le antenne degli appassionati che hanno subito cominciato a pensare che un secondo capitolo fosse già in sviluppo.

Come si può vedere fugacemente dal trailer d’annuncio, NEO The World Ends with You si pone come un nuovo gioco della serie che vedrà i giocatori esplorare una Shibuya riproposta questa volta in tre dimensioni. A far da collante tra l’ambiente e il giocatore ci sarà un nuovo protagonista chiamato Rindou, pronto a prendende parte al letale Grim Reaper’s Game. Essendo in 3D anche il combat system è stato rivisto, e come nel primo capitolo il design dei personaggi sarà a cura di Testuya Nomura.

In conclusione sappiamo anche dove e soprattutto quando potremo giocare a NEO The World Ends with You. Il nuovo gioco di Square-enix sarà disponibile durante l’estate del 2021, e uscirà sulle piattaforme PlayStation 4 e Nintendo Switch. Cosa ne pensate dell’annuncio di questo secondo capitolo della saga di The World Ends with You? Vi è piaciuto quanto si è visto in questo primo trailer d’annuncio? Diteci la vostra con un commento.