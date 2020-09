NES ora ha un gioco con multiplayer online, a chi serve la next-gen?

PlayStation 5, Xbox Series X, Amazon Luna e tutte le proposte di Nvidia e AMD. Il futuro dei videogiochi è di fronte a noi, ma non dobbiamo dimenticarci da dove siamo arrivati. Il passato è sempre in agguato e una console storica come il NES non vuole saperne di starsene buona. È infatti stato creato un gioco con multiplayer online ispirato a Super Smash Bros: si chiama Super Tilt Bro.

L’autore di questo vecchio / nuovo gioco per NES è Roger Bidon. Super Tilt Bro. è un gioco in perfetto stile Nintendo Entertainment System (Famicon, se preferite la nomenclatura nipponica). Non si tratta, prima che abbiate dei dubbi, di un gioco ispirato ai classici NES e rilasciato su PC, ma di un vero gioco per console Nintendo, con cartuccia dedicata.

🟥A game for the NES?

🟥A multiplayer game for the NES?

🟥A smash-like for the NES?

🟢An online smash-like for the NES!!!!! Real hardware, real internet: Wi-Fi chip in the cart 🧐 pic.twitter.com/uv8zd9iUZd — Roger Bidon (@RogerBidon) September 24, 2020

Inoltre, la cartuccia include all’interno un chip Wi-Fi che permette di giocare con altre persone nel mondo che lo possiedono. Il tutto con il vostro vecchio NES. Bisogna ammettere che si tratta di una trovata innovativa e inaspettata.

Il gioco è disponibile anche tramite in formato ROM e può quindi essere eseguito via emulazione. Lo potete trovare nella pagina ufficiale dello sviluppatore. La versione fisica è in realtà stata rilasciata due anni fa in una versione 1.0, ma Super Tilt Bros. è arrivato ormai alla versione 2.0 la quale include nuovi contenuti, come personaggi e stage diversi, oltre che la possibilità di giocare online. Ovviamente è anche possibile giocare in cooperativa locale.

Il responso degli appassionati è assolutamente positivo e l’idea dello sviluppatore è certamente da premiare. Tramite il sito ufficiale potete anche trovare il link per il canale discord dedicato a Super Tilt Bro. per NES, perfetto per radunarsi insieme ad altri giocatori ed organizzare sessioni di gioco online.

Diteci, cosa ne pensate della proposta di Roger Bidon? Un gioco multiplayer online per NES vi intriga, oppure avete solo voglia di PS5 e Xbox Series X?