Tra i fenomeni indie degli ultimi anni, Undertale e Deltarune sono presto diventate due esperienze indimenticabili per chiunque abbia giocato ai due titoli. Ad accomunare queste avventure c’è un nome, quello di Toby Fox: sviluppatore statunitense che quasi da solo è riuscito a realizzare uno dei videogiochi più chiacchierati ed acclamati dell’ultima generazione videoludica. Ora, mentre i fan non aspettano altre che buone nuove su Deltarune, lo sviluppatore indipendente ha rotto il silenzio annunciando i suoi piani futuri.

Il seguitissimo autore ha pubblicato un nuovo post su Twitter, all’interno del quale ha voluto aggiornare i propri followers su quel che dovrebbe accadere da qui alla fine dell’anno. Partiamo dalle brutte notizie, così da rimanere poi solo con quanto c’è di buono, con Toby Fox che ha confermato che non uscirà alcun nuovo capitolo di Deltarune quest’anno. Il nuovo progetto di Fox necessità ancora di tempo prima di vedere completamente la luce, ma a queste lunghe tempistiche di attesa eravamo già stati avvisati tempo addietro.

Ma le dichiarazioni di Toby Fox non si fermano qui, con l’autore che prosegue il proprio recente tweet con delle nuove informazioni che hanno fatto alzare le antenne degli appassionati. Lo sviluppatore indipendente dichiara che sebbene quest’anno non continueremo l’avventura dei tre eroi in Deltarune, ci sarà comunque qualcosa di speciale in arrivo per celebrare l’anniversario di Undertale/Deltarune capitolo 2, chiudendo il tweet dandoci appuntamento a settimana prossima.

We won't be able to put out any new chapters of DELTARUNE this year… But as usual, we have a little something specil planned for the anniversary of UT/DR Ch2… See you next week!

