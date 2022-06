Circa 400 dipendenti di Unity sono stati licenziati nel corso degli ultimi giorni. La notizia è stata data da Kotaku, che afferma di aver parlato con alcuni dei dipendenti che non lavoreranno più per la società che gestisce e crea l’engine destinato ai videogiochi. Il licenziamento dei dipendenti arriva dopo una rassicurazione da parte della società ai dipendenti in merito alla situazione economica.

Il numero esatto dei dipendenti licenziati non si conosce. Secondo le stime di Kotaku, a essere allontanati da Unity sono stati dai 300 ai 400 dipendenti, ma il numero sarebbe destinato a salire. Il dipartimento più afflitto? Quello legato all’intelligenza artificiale e quello ingegneristico, ma in realtà quasi ogni settore dell’azienda sarebbe stato colpito da questa ondata di licenziamenti.

Il report di Kotaku ha svelato che i dipendenti sono stati licenziati tramite una chiamata Zoom. In alcuni casi era presente anche un addetto delle risorse umane. I dipendenti riceveranno una mensilità in più, oltre che un mese di copertura assicurativa in merito alla salute. I dipendenti potrebbero anche mandare il curriculum per altri lavori nella società, ma al momento Unity ha bloccato le assunzioni, segnali dunque che nessuno dei licenziati potrà tornare a lavorare con l’azienda. Una situazione sicuramente non facile, che si allinea ad altri licenziamenti nell’industria, come quelli avvenuti in Hangar 13.

Secondo alcune fonti che hanno avuto modo di parlare con i colleghi statunitensi, la società sarebbe stata gestita malissimo da un punto di vista manageriale. Gli stessi dirigenti avrebbero poi richiesto un meeting con i dipendenti, assicurandoli sulla solidità economica della società e la promessa che non ci sarebbe stato nessun licenziamento. Al momento però queste parole non sono verificabili, visto che i rappresentanti di Unity hanno declinato qualsiasi commento in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.