Netflix annuncia il videogioco di un film d’azione, l’uscita è imminente

Non è la prima volta che Netflix si affianca al mondo del gaming, e dopo una serie di rumor dedicati ad una piattaforma dedicata ai videogiochi del colosso dello streaming in TV, è stato annunciato il gioco di uno dei film d’azione più recenti usciti sul servizio in abbonamento.

Si tratta di Kate Collateral Damage, un videogioco ambientato nell’universo del recente Kate, il film d’azione con Mary Elizabeth Winstead. Il titolo si presenta come un roguelike con visuale isometrica e con uno stile grafico a 8-bit.

Il concept dietro al film Netflix è perfetto per essere traslato all’interno di un videogioco roguelike, dato che Kate Collateral Damage richiederà ai giocatori di diventare una spietata assassina a cui le rimangono solamente 24 ore di vita per portare a termine la propria missione.

Kate Collateral Damage è imminente, e uscirà su PC (tramite Steam) il prossimo 23 ottobre.