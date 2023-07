Dopo l’enorme successo di serie animate basate su videogiochi come Edgerunner, Netflix potrebbe aggiungere un altro titolo alla lista. Lo streamer, infatti, secondo quanto riportato da Giant Freaking Robot sembrerebbe star sviluppando una serie anime basata sul famoso videogioco Dark Souls.

A differenza dalle altre serie, questa potrebbe segnare una nuova era per Netflix, poiché quella su Dark Souls sarebbe una delle prime serie anime originali dell’azienda. L’opera probabilmente inizierà con gli eventi del gioco originale. Il franchise è ambientato in un cupo mondo fantasy medievale chiamato Lordran, popolato da cavalieri, draghi, fantasmi, demoni e altre creature soprannaturali, per cui sarà interessante vederne la riproduzione in stile animato.

Dark Souls è una trilogia di videogiochi sviluppata da FromSoftware, con il primo titolo rilasciato nel 2011 e i seguiti nel 2014 e nel 2016. Il gioco originale è acclamato dalla comunità videoludica come uno dei migliori videogiochi mai realizzati. I giochi di Dark Souls sono RPG, ma ciò che li rende così popolari non è solo questo. Le atmosfere cupe unite a una bellissima estetica li rendono visivamente affascinanti.

Netflix ha avuto esperienze altalenanti con le trasposizioni di anime nella sua storia. Data l’enorme popolarità di Dark Souls, se fatto nel modo giusto, l’anime potrebbe riscuotere un grande successo tra i fan, come è stato per Castlevania, l’adattamento animato del celebre franchise di videogiochi, che ha avuto quattro stagioni molto apprezzate.