Con l’estrema popolarità che ha ormai ottenuto il medium videoludico, sono sempre di più le grandi compagnie del mondo dell’entertainment che tentano di entrare in questo mondo e produrre i propri giochi. Tra questi colossi c’è anche Netflix, con il gigante dello streaming video che ormai da diverso tempo spinge parecchio anche nel proporre diverse esperienze videoludiche ai propri abbonati. Questi titoli vengono regalati nei vari abbonamenti, e a quanto pare in futuro ne arriveranno sempre di più.

Stando a quanto è emerso nell’ultimo incontro con i propri investitori, Netflix ha dichiarato di avere attualmente la bellezza di 55 giochi in fase di sviluppo. In aggiunta a questa importante affermazione arrivano ulteriori dettagli, con la compagnia che dichiara come alcuni di essi si basino sulle proprie IP, con il colosso che sta cercando di generare attenzione su più fronti multimediali.

Un esempio citato da Netflix è la recente sinergia che si è venuta a creare tra la serie anime Cyberpunk: Edgerunners e il videogioco Cyberpunk 2077, con l’anime realizzato da Studio Trigger che ha portato gli spettatori a entrare in contatto anche con il gioco di Cyberpunk e gli altri titoli sviluppati da CD Projekt Red. Questo porta anche all’acquisizione e alla creazione di nuovi studi, e uno di questi sarà capitanato da Chacko Sonny, sviluppatore che ha lavorato su Overwatch e God of War (lo potete acquistare su Amazon), ma Netflix ha comprato di recente anche Night School Studio, autori dei due Oxenfree e Afterparty.

In tutto questo la compagnia nata con lo streaming video ha anche affermato che sta considerando molto seriamente la creazione di un nuovo servizio di cloud gaming, qualcosa sulla falsa riga di Amazon Luna e dell’ormai defunto Google Stadia. Insomma, sembra che Netflix abbia grandi piani anche per espandersi sempre di più nel mondo videoludico, e ne vedremo delle belle.