Netflix vuole entrare anche nel gaming "serio", non solo smartphone

Netflix sta cercando di migliorare la sua presenza nel settore dei videogiochi basati su cloud, promettendo esperienze di gioco personalizzate per TV e PC. Leanne Loombe, responsabile dei giochi esterni di Netflix, ha dichiarato: "Riteniamo che ci sia una vera grande opportunità con il cloud per creare un certo tipo di esperienza di gioco che sia veramente adatta a Netflix sulla TV."

Al momento, gli sforzi di cloud gaming di Netflix sono ancora in fase iniziale, seguendo quasi due anni di rilascio di giochi esclusivamente su dispositivi mobili. Attualmente, solo due titoli, tra cui Oxenfree, sono disponibili come parte di un test beta cloud su TV e PC. Tuttavia, l'azienda prevede che man mano che il servizio crescerà, la varietà di giochi offerti cambierà in base alla piattaforma, introducendo titoli progettati specificamente per essere giocati su televisori o computer e non su smartphone.

Loombe spiega: "I cambiamenti in base alla piattaforma avverranno assolutamente quando inizieremo a espandere il servizio cloud in più regioni e ad aggiungere più giochi. Quei giochi saranno creativamente diversi dai giochi per dispositivi mobili che stiamo facendo."

Netflix ha manifestato il suo interesse nel settore dei titoli tripla A, assumendo sviluppatori di giochi per PC nel 2022 e aggiungendo quest'anno Joseph Staten, veterano di Bungie, come direttore creativo. Chiaro che siamo ancora molto lontani da dei progetti concreti, ma sicuramente l'azienda ci sta lavorando e ci crede fortemente.

Ovviamente, nonostante l'accento sul cloud gaming, Netflix continua ad investire nel settore dei giochi mobile. Durante l'evento Geeked Week dello scorso fine settimana, l'azienda ha annunciato diversi titoli, inclusa l'attesa versione mobile di Hades. Sebbene rapporti precedenti abbiano suggerito che pochi utenti di Netflix stiano effettivamente giocando ai giochi offerti con l'abbonamento, Loombe afferma che l'azienda è soddisfatta dei progressi compiuti nei giochi negli ultimi due anni.

"In base a dove siamo ora, siamo molto, molto contenti di quanti membri stanno giocando oggi", spiega Loombe. "Quella scala e quell'investimento sono relativi al numero di membri che giocano. Quindi, come con qualsiasi nuova attività, continuando a crescere nel tempo, ci aspettiamo che più membri giochino. E il percorso che stiamo vedendo è qualcosa di cui siamo molto contenti."