Netflix ha da tempo espresso interesse per il mondo dei videogiochi, ma ora l’azienda è pronta a ingranare la quinta. Se prima infatti la società si era occupata della distribuzione di titoli creati da studi esterni, ora invece vuole svilupparli in prima persona. Come? Esattamente come fa PlayStation e anche Xbox, ovvero creando i propri studi di sviluppo, che si occuperanno di creare dei videogiochi originali.

“Sono emozionato nell’annunciare che stiamo aprendo uno studio di sviluppo a Helsinki, in Finlandia, con Marko Lastikka che ricoprirà il ruolo di studio director”, le parole di Amir Rahimi, vice presidente della branchia che si occupa del dipartimento dei videogiochi di Netflix. “Questo è un altro passo per realizzare i nostri videogiochi originali”, ha aggiunto Rahimi durante la presentazione di questo nuovo progetto.

L’attenzione di Netflix (al quale potete abbonarvi sfruttando le carte prepagate disponibili su Amazon) è dunque quella di invadere con una presenza decisamente importante il mercato dei videogiochi dopo quello dell’intrattenimento, e per farlo seguirà alcune linee guida. I videogiochi saranno ovviamente pubblicati su mobile, ma non avranno nessun tipo di pubblicità al loro interno e nessun acquisto in-app. Un discorso che si allinea alla volontà della società.

Ovviamente è ancora presto per scoprire che tipo di esperienze e di videogiochi verranno prodotti. Al momento lo studio è ancora in fase embrionale e ci vorrà diverso tempo prima di scoprire tutti i dettagli in merito, tra cui le piattaforme di destinazione dei vari progetti. Al momento Netflix distribuisce esclusivamente i suoi videogiochi all’interno dell’app per Android, ma non è escluso che in futuro questi possano tranquillamente trovare una collocazione anche su PC o console. Non ci resta che attendere e scoprire tutte le novità che il colosso dell’intrattenimento ha in serbo per i suoi videogiochi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.