Netflix e Xbox Game Pass: ecco le differenze secondo Phil Spencer

Come spiegare in modo semplice e comprensibili la natura di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft per PC e Xbox One? “È il Netflix dei videogiochi”, direbbero molti. Si tratta però del modo migliore per definire il servizio della società di Redmond? Secondo Phil Spencer, non proprio, visto che i due modelli adottano un approccio diverso.

Tramite un recente episodio del podcast Gamertag Radio, il capo della divisione Xbox ha spiegato: “Amo il fatto che i giochi siano comunque in vendita e che le persone possano comprarli. Non abbiano l’obbiettivo di trasformare ogni persona in un iscritto e fare in modo che nessuno possa comprare i giochi. Per questo quando qualcuno definisce Xbox Game Pass il ‘Netflix dei videogiochi’ mi innervosisco un poco, perché Netflix non vende il contenuto che si trova su Netflix. Dal nostro punto di vista, il fatto che alcune persone vogliano comprare i giochi rimane una parte importante e sana dell’industria. Se ci sono giochi che non vuoi comprare, e vuoi sottoscrivere un abbonamento per accedervi, allora è un vantaggio che vi sia Game Pass.”

Spencer afferma inoltre che Xbox Game Pass permette a molti giochi di avere un ciclo vitale più lungo visto che, quando vengono acquistati solo in formato fisico, si decide se sono di qualità o meno entro due giorni dall’uscita e poi li si dimentica. Un servizio in abbonamento permette invece di averli a portata senza costi addizionali per lungo tempo e permette di aumentare continuamente il numero di giocatori che vi si dedicano.

Anche Netflix punta ad aumentare il ciclo vitare delle sue serie ma, tranne nell’isolato caso di Roma (Alfonso Cuarón) che arriverà su DVD e Blu-Ray, non vende i propri contenuti, nemmeno quelli esclusivi. Xbox Game Pass e Netflix, quindi, hanno un approccio diverso all’industria di appartenenza.