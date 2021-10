NetherRealm al lavoro su un picchiaduro con personaggi folli

Che NetherRealm Studios sia attualmente al lavoro su un nuovo gioco, dopo Mortal Kombat 11, non è di certo una sorpresa. Tuttavia, a poter lasciare a bocca aperta è un recente rumor che riguarda la prossima opera della software house. Sul forum di ResetEra un utente, voluto restare anonimo per evitare rischi di ogni sorta, fa sapere che NetherRealm Studios è attualmente al lavoro su un picchiaduro crossover dei principali franchise di Warner Bros. che riprenderà il gameplay in stile Super Smash Bros..

Se l’idea di per sé è molto particolare, il roster di personaggi lo è ancora di più: ci saranno Shaggy di Scooby Doo, Gandalf de Il Signore degli Anelli, Tom & Jerry, Batman, Fred Flinstone, Mad Max, Johnny Bravo e addirittura Harry Potter e Ron, sebbene questi ultimi due potrebbero non essere più in sviluppo per un conflitto di diritti. L’autore del post spiega anche che ci sono anche altri personaggi nel cast, ma che vuole aspettare ancora prima di rivelarli.

Le origini del curioso gioco di NetherRealm sono probabilmente la parte più folle della storia, così tanto che a questo punto che la possibilità che tutta questa vicenda sia falsa diventa ancora più concreta. Secondo l’autore del post, l’idea è venuta quando NetherRealm ha notato la quantità spropositata di meme riguardanti Shaggy nella sua forma di “Ultra Instinto”, e per ovvi motivi non avrebbe potuto inserirlo nel roster di Mortal Kombat 11.

Inoltre, Warner Bros. starebbe cercando di unire ancor di più i suoi franchise di maggior successo, come ha fatto anche con Space Jam 2. L’autore del post riconosce che l’intera vicenda suona ridicola, ma consiglia di ritornare a leggere le sue parole quando il titolo sarà annunciato nei prossimi mesi, forse durante i The Game Awards 2021. Tuttavia, rivela che il gioco è in sviluppo negli studi di NetherRealm da molto ormai, cosa che potrebbe significare che si trova nelle sue fasi finali.

Sebbene l’intera notizia va presa con le pinze, un dettaglio giunto successivamente alla pubblicazione del rumor potrebbe aver svelato anche il nome del gioco, oltre che a dare più veridicità all’intera vicenda: l’autore del post ha poi condiviso un marchio registrato recente di Warner Bros. che cita un misterioso gioco chiamato “Multiversus”. Insomma, è difficile capire quanto ci sia di vero in tutta questa storia, motivo per cui vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento.