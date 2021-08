New Pokémon Snap: creato un controller ispirato alla fotocamera in gioco

Lo YouTuber BigRig Creates ha realizzato un controller funzionante a forma di Gyro Camera, la fotocamera avveniristica di New Pokémon Snap con la quale i giocatori immortalano i Pokémon nella natura e compiono altri azioni di gioco.

Diretto seguito di Pokémon Snap per Nintendo 64, New Pokémon Snap è uno spin-off dei mostriciattoli tascabili disponibile per Nintendo Switch, uno sparatutto su binari dove invece di avere armi si scattano fotografie: il gioco porta i giocatori a fare un bel safari fotografico tra gli habitat delle innumerevoli creature di Nintendo e Game Freak. Il nuovo episodio, sviluppato dagli studi di Bandai Namco, ha ricevuto recentemente un corposo aggiornamento gratuito con nuove aree da esplorare e nuove creature da fotografare.

L’intero apparecchio è stato stampato in 3D e poi colorato secondo lo stile presentato dal marketing ufficiale e dagli asset di gioco. Il controller è fatto in modo da ospitare i Joy-Con al suo interno, così che possano essere maneggiati con l’intera apparecchiatura simulando in questa maniera la maneggevolezza della Gyro Camera, che malgrado le sue funzioni futuristiche nel gioco, per le dimensioni e per il suo utilizzo è a tutti gli effetti una piccola fotocamera compatta. BigRig Creates ha anche fatto in modo di utilizzare la funzione di zoom del gioco in maniera realistica, come si utilizzerebbe con un vero obiettivo fotografico, grazie a Nintendo Labo e al motion control. Potete osservare la costruzione e la fruizione del controlelr fanmade di New Pokémon Snap nel video sottostante.

Alcuni fan nei commenti del video si domandano se la stessa cosa possa essere replicabile con i materiali forniti da Nintendo Labo, sebbene siano meno resistenti di una stampa 3D. Altri fan, invece, si chiedono se Nintendo prima o poi non rilasci davvero un gadget simile in via ufficiale. Considerate le impressioni del gioco e dei commenti al video in questione, potrebbe essere davvero una mossa economicamente vincente per l’azienda di Kyoto. Nell’attesa, vi lasciamo alla nostra recensione del gioco.