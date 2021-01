New Pokémon Snap: trailer e data di uscita del nuovo gioco Pokémon

C’è un brand che negli ultimi vent’anni è riuscito ad imporsi diventando un punto di riferimento nell’industria videoludica e non, stiamo parlando ovviamente di Pokémon. Il franchise è stato in grado di generare ben 60 miliardi di dollari di introiti, diventando nel giro di poco tempo il più redditizio di sempre. Per chi è nato negli anni 80/90 avrà vissuto tutta l’epoca delle carte, gadget e giochi Pokémon divertendosi come non mai con amici e parenti. Ovviamente non siamo qui a fare un elenco dei videogames rilasciati nel giro di vent’anni, ma ci soffermeremo su uno in particolare: Pokémon Snap. Il titolo uscì nel lontano 1999 per Nintendo 64 e successivamente venne convertito su Wii e Wii U. Al contrario dei titoli della serie rilasciati sulle console portatili, Snap era più un tour nell’universo Pokémon, nel quale lo scopo principale era quello di fotografare i mostriciattoli nel loro habitat naturale. Ebbene, a distanza di decenni Nintendo ha da poco annunciato New Pokémon Snap, ed oggi ha rilasciato un nuovo trailer con relativa data di uscita.

New Pokémon Snap prende spunto dal suo papà uscito vent’anni fa, sfruttando il più recente motore grafico della console ibrida targata Nintendo. Il trailer, che potrete vedere qui di seguito, ci mostra un’isola incredibilmente vasta, con diverse aree e Pokémon al suo interno. Esteticamente risulta essere davvero ben fatto e probabilmente renderà felici i giocatori veterani del titolo rilasciato nel 1999.

Il prossimo 30 aprile potremo cimentarci in questa splendida avventura immortalando i nostri istanti preferiti grazie ad una quantità enorme di location e Pokémon provenienti da tutte le regioni. Sarà possibile effettuare il preorder già a partire dalla giornata odierna sul Nintendo e-shop.

Ovviamente vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed i dettagli riguardanti New Pokémon Snap in arrivo il prossimo 30 aprile per tutti i possessori di Nintendo Switch. Rimane assolutamente plausibile che i vertici della casa nipponica proporranno un direct dedicato per scoprire tutti i segreti di questo imperdibile titolo. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata.