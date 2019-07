New Super Luckys Tale: svelata la data di lancio con un trailer

Dopo aver svelato il titolo nel corso del Direct tenuto da Nintendo all'E3 2019, è stata annunciata la data di lancio di New Super Luckys Tale.

Dopo aver ufficialmente svelato il titolo nel corso del Direct tenuto da Nintendo all’E3 2019 di Los Angeles, Playful Studios ha annunciato la data di lancio di New Super Luckys Tale su Nintendo Switch.

Come ci conferma il trailer che potete gustarvi poco sotto, la reinterpretazione dell’originaria avventura Super Luckys Tale, titolo già disponibile sia per PC che per Xbox One, sbarcherà sulla console ibrida Nintendo l’8 novembre di quest’anno. Come già precedentemente detto dalla casa di sviluppo, questa nuova versione del titolo, è stata ricostruita da zero con contenuti e funzionalità rinnovate per adattarsi alle caratteristiche di Nintendo Switch.

“Abbiamo sempre pensato di portare Lucky su Nintendo Switch, è una console fantastica ed è perfetta per le avventure di Lucky“, aveva dichiarato Paul Bettner, fondatore e CEO di Playful Studios. “Ma ci siamo resi conto che avevamo la grande opportunità di migliorare tutto ciò che è stato fatto prima. Sulla base dei feedback della nostra community, New Super Lucky’s Tale è un’avventura platform all’altezza dei più amati giochi del genere ed è il modo migliore per vivere la storia di Lucky ancora una volta“.

Il titolo è infatti un platform game 3D ispirato a Banjo Kazooie e Super Mario che fa della varietà del gameplay il suo punto forte. Oltre alla campagna principale, l’opera fornirà al giocatore diversi mini-game, segreti e collezionabili. Oltre alle location del primo capitolo, qui completamente rimasterizzate e aggiornate, come detto da Bettner, ci si potrà divertire con tante nuove ambientazioni da visitare.

Sul fronte tecnico, gli sviluppatori promettono diverse migliorie al sistema di controllo, alla telecamera, al comparto audio, all’interfaccia utente e alle animazioni del protagonista, rifatte da zero dai programmatori.

Vi ricordiamo quindi che New Super Luckys Tale sarà da oggi atteso su Switch l’8 novembre.