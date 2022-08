Tra i moltissimi giochi mostrati durante la opening night della Gamescom 2022 troviamo anche Gearbox che ha ufficialmente svelato il suo prossimo gioco, New Tales from the Borderlands. Come già sapevamo tramite alcuni leak dei giorni scorsi e da alcune informazioni diffuse pochi mesi fa, il titolo arriverà il 21 ottobre su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch e PC.

New Tales from the Borderlands sarà un titolo con una narrazione a sé stante, basata sulle scelte dei giocatori e ambientata nella “Promethea perennemente devastata dalla guerra”. Il titolo vedrà i giocatori decidere il destino di “tre sfavoriti che vogliono creare caos nei loro affari”. I tre soggetti in questione sono la scienziata altruista Anu, il suo ambizioso fratello e filosofo di strada Octavio e il feroce Fran.

Il tono del trailer mostrato è esattamente in linea con quanto ci si aspetta dal gioco di Gearbox. Azione esplosiva, battute al limite della correttezza e centinaia di nemici da sconfiggere nel tragitto. Gli sviluppatori hanno, inoltre, annunciato che New Tales from the Borderlands riprenderà lo stile dell’originale titolo di Telltale e racconterà nuove storie e nuovi personaggi provenienti dallo stesso universo.

Potete vedere il trailer di New Tales from the Borderlands, mostrato durante la serata di apertura della Gamescom 2022, poco sopra. Nel frattempo, vi ricordiamo che la Gamescom 2022 è appena iniziata e andrà avanti fino a domenica 28 agosto. Rimanete sintonizzati per non perdervi le numerose novità in arrivo nei prossimi giorni.