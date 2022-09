New Tales from the Borderlands è uno di quei titoli che ha saputo conquistare e affascinare gli spettatori durante la Gamescom 2022. L’annuncio, arrivato un po’ a sorpresa, è stato accompagnato da un trailer che ha aggiunto alcune informazioni relative alle nuove storie che il seguito spirituale di Tales from the Borderlands andrà a raccontarci. Oggi, invece, in un post sul PlayStation Blog, gli sviluppatori hanno aggiunto alcune informazioni relative a storia e personaggi.

New Tales from the Borderlands, infatti, arriva con storie inedite, nuove ambientazioni e tre personaggi giocabili che andranno ad alternarsi nei racconti. Il titolo, inoltre, riprende lo stile del suo predecessore sviluppato da Telltale e, ovviamente, le atmosfere tipiche di Borderland. I personaggi disponibili nel titolo saranno Anu, Octavio e Fran. Si tratta essenzialmente di tre “sconfitti” in cerca di riscatto. Ognuno di loro ha una storia e un background diverso. Anu è un sognatore che vorrebbe un mondo privo di violenza, Octavio, fratello adottivo di Anu, è un estroverso convinto di essere la persona più popolare di Meridian City. Infine, Fran è fiera e assetata di vendetta dopo che Maliwan e Tediore hanno distrutto il suo negozio di frozen yogurt.

In tutto questo, i nostri eroi si troveranno in possesso di una tecnologia in grado di cambiare il mondo. Ovviamente, da essa deriva anche un grande pericolo e rischi incalcolabili. Inoltre, in New Tales from the Borderlands, il giocatore avrà pieno controllo nelle scelte dei personaggi e potrà decidere in libertà la conclusione di questa avventura. Gli sviluppatori hanno infatti preso molte precauzioni per far sì che i fan possano scegliere senza subire influenze di alcun tipo. A tal proposito, infatti, sono stati rimossi i suggerimenti che, nel primo capitolo, mostravano quali sarebbero state le scelte con maggior impatto.

New Tales from the Borderlands, infine, si divide in cinque capitoli, tutti disponibili al lancio il 21 ottobre 2022. Le azioni svolte durante questi capitoli condurranno i personaggi a uno dei cinque finali previsti dal gioco di Gearbox. Inoltre, dopo aver terminato il titolo per la prima volta, potete ripetere qualsiasi capitolo senza dover rigiocare gli altri.