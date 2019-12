New World: ecco come ottenere l’accesso alla beta chiusa del gioco di Amazon

Ai The Game Awards 2019 anche Amazon si è ritagliata uno spazio per presentare il proprio nuovo gioco: New World. Si tratta di un MMO open world ambientato nel regno di Aeternum, un’isola che è stata scoperta all’inizio dell’Età dell’esplorazione. Dovremo sconfiggere le orde dei Corrotti, collaborare con gli altri giocatori e fare di tutto per sopravvivere.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2020 in formato PC (codice Steam) ed è già ora prenotabile in formato standard o in formato deluxe. Quest’ultima permette di ottenere una serie di bonus extra come la skin per ascia da abbordaggio boscaiolo, la skin per armatura boscaiolo, il set emote morra cinese e l’animale domestico mastino. Per entrambe le versioni, inoltre, preordinare ora New World permette di accedere anche alla closed beta, all’amuleto di Isabella, all’emote Pugno contro pugno, agli stemmi della gilda e al titolo speciale “Spedizione uno”.

Vediamo invece ora i requisiti minimi:

Processore: Intel Core i5-2400 / AMD Opteron 3365 o superiore

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 670 2GB / AMD Radeon R9 280 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

Disco rigido: 7200 HDD

DirectX: Versione 11

Sistema operativo: Windows 8 64-bit o superiore

Spazio su disco: 35 GB

Vediamo invece i requisiti consigliati:

Processore: Intel Core i7-2600K / AMD Ryzen 5 1400

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390X o superiore

Memoria: 16 GB RAM

Disco rigido: SSD

DirectX: Versione 12

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Spazio su disco: 35 GB

Diteci, cosa ne pensate di New World? Vi dispiace che non sia stato sviluppato anche per console? Oppure attualmente avete dei dubbi su quanto proposto da Amazon?