New World introduce una feature molto attesa ma…

Amazon ha compiuto un passo in avanti per New World. Nella giornata odierna, infatti, la divisione games dell’industria tech ha annunciato di aver inserito nel suo MMRPG i server PTR, ovvero i Public Test Realms. Per chi conosce il mondo dei giochi online, questo nome non è la prima volta che lo vede associato a questo filone: in soldoni, infatti, sono i server di gioco dove i team di sviluppo testano nuovi update e nuove feature.

I PTR di New World sono stati lanciato nella giornata odierna. Per poterci accedere, come di consueto con questo genere di server dedicati solamente ai test, è necessario scaricare una nuova porzione del gioco. Una volta fatto ciò, sarà necessario creare un nuovo personaggio per poter provare le prime novità del gioco, tra cui una nuova modalità Player vs Player, le missioni della storia principali e nuove tipologie di nemici. Tra tutte le novità aggiunte, i giocatori potranno provare anche la nuova arma Void Gauntlet.

Chiaramente, come ad ogni test, anche in questo caso potrebbe non andare tutto liscio. Come specificato da Amazon, infatti, i giocatori devono aspettarsi di riscontrare bug, crash, testi mancanti o altre problematiche mentre proveranno le nuove feature. In aggiunta, i server PTR di New World non sono qui per restare, visto che saranno accessibili solamente a tempo limitato. In aggiunta la possibilità di non poter entrare causa coda potrebbe essere molto elevata, considerato che al momento ne esistono solo due: uno negli USA e uno invece nell’Europa Centrale.

New World ha debuttato a settembre ed ha fin da subito registrato grandi numeri. Ora però il gioco sta soffrendo di un’emorragia di giocatori decisamente importante. Il calo è comunque fisiologico, visto che il titolo appartiene ad un filone che si deve espandere nel tempo con nuovi contenuti. Amazon è sicuramente già al lavoro su qualcosa di nuovo, che unito al PTR potrebbe dare nuova linfa vitale al gioco.