New World: l’update 1.0.1 interviene sulle code e sui bug

Il lancio di New World, il nuovo strabiliante MMORPG di Amazon Game Studios, è stato a dir poco un successo. Il titolo si è subito riempito di giocatori, tanto che moltissimi di essi hanno dovuto mettersi in lunghe code per poter giocare.

Nonostante la grande popolarità che sta ottenendo New World in questi suoi primi giorni di vita, l’MMORPG ha ancora molte situazioni non proprio piacevoli che vanno sistemate, e il team di sviluppo ha già cominciato ad intervenire rilasciando l’update 1.0.1.

Oltre a correggere molti bug, l’update interviene sulle code, andando ad aggiungere una schermata di conferma quando un giocatore tenta di lasciare la coda per un server, chiedendo allo stesso giocatore di confermare se ha intenzione di lasciare la coda. Questo accorgimento aiuterà a garantire che nessuno lasci accidentalmente la coda e perda il proprio posto in fila.

⬆️ QOL Changes

⌨️ AFK Prevention

📜 Patch Notes: https://t.co/gVyDZUr3hZ — New World (@playnewworld) October 6, 2021

Oltre a ciò, questo primo importante aggiornamento per New World va a modificare e correggere diverse altre situazioni di gioco, e potete consultare la patch note completa direttamente sul sito ufficiale del nuovo MMORPG di successo.