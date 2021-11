New World permette di arginare i ban a causa di un glitch

In questo primo mese di New World l’MMORPG di Amazon ne ha già viste di tutti i colori. Dopo un picco di popolarità incredibile e quasi inatteso, il titolo è stato protagonista di una serie di glitch non proprio positivi. Alcuni sono già stati risolti dal team di sviluppo, mentre altri continuano ad infestare il gioco.

Come è stato scoperto da un utente su Reddit, a quanto pare New World nasconde un paio di glitch che permettono ai giocatori di arginare i ban su Steam sbannandosi praticamente da soli.

Uno dei metodi è estremamente semplice, infatti, stando all’utente Reddit basterà cambiare la mail associata al vostro account Steam per tornare liberamente a scorrazzare per le lande di New World.

Il secondo metodo richiede l’utilizzo della condivisione familiare proposta da Steam. Andando a creare un nuovo account si può tornare a giocare al tanto chiacchierato MMORPG degli Amazon Game Studios. È probabile che il team di sviluppo andrà a correggere anche questo glitch in futuro, ma è innegabile che dopo un lancio clamoroso New World stia cominciando a zoppicare anche a causa di una discreta quantità di glitch ed exploit scovati dai giocatori.