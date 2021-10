New World senza limiti! Diventa il più giocato su Steam battendo un classico

In questi ultimi giorni si sta parlando molto di New World, il nuovo MMORPG di Amazon Games che sta riuscendo a farsi apprezzare, e non poco, dagli amanti del genere. Dal suo day one il titolo sta facendo faville, diventando in pochissimo tempo il gioco del momento un po’ ovunque.

Il successo di New World non sta calando, anzi, più passano i giorni e più il gioco Amazon va forte. La voglia dei giocatori di tornare in questo mondo fantasy coloniale è ancora ad altissimi livelli e lo testimoniano le lunghe code per entrare nei server di gioco, ma non solo.

C’è anche un altro dato che ci mostra quanto New World stia andando bene oggigiorno. Su Steam, infatti, il gioco è ancora il titolo più giocato della piattaforma e ieri ha toccato quota 900.000 giocatori simultanei, andando a battere l’intramontabile Counter Strike Global Offensive che aveva circa 866.000 giocatori.

New World 1080p

Numeri che fanno impressione, ma allo stesso tempo ci danno la misura di quanto il nuovo MMORPG stia riuscendo a farsi apprezzare in questi sue prime settimane di vita.