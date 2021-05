Ni No Kuni 2 arriva finalmente su Nintendo Switch: nuova edizione e data

Qualche settimana fa ha cominciato a girare il rumor riguardante l’arrivo di Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom anche su Nintendo Switch. Con il passare dei giorni, proprio quest’oggi abbiamo ricevuto la conferma ufficiale arrivata direttamente dal canale YouTube ufficiale di Bandai Namco. Il sequel del JRPG in stile Studio Ghibli di Level 5 uscirà anche sulla console ibrida Nintendo, dopo che qualche tempo fa i giocatori Nintendo hanno potuto godere del primo capitolo.

La nuova edizione di Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom in arrivo su Nintendo Switch, proporrà agli appassionati il gioco base già uscito su PlayStation 4 e Xbox One, più una serie di contenuti. Questa nuova Prince Edition, infatti, è ricca di contenuti come: una serie di equipaggiamenti vari e armi per i personaggi di gioco e ben tre DLC ovvero: l’Adventure Pack, il DLC The Lair of the Lost Lord e il DLC The Tale of a Timeless Tome.

Il tutto è stato presentato qualche istante fa con un fantastico trailer che ci mostra in azione Ni No Kuni 2 sulla console ibrida di casa Nintendo. Fin dai primi secondi di filmato balza all’occhio la riconoscibile cifra stilistica, che anche su Nintendo Switch fa fare una bella figura a tutto il comparto visivo del gioco targato Level-5.

Siamo quasi pronti per imbarcarci verso una nuova epica avventura insieme ad Evan e al suo gruppo di amici. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom Prince Edition uscirà su Nintendo Switch il prossimo 17 settembre. C’è ancora qualche mese da aspettare, ma nel frattempo, se non vi siete mai avvicinati a questa saga di JRPG potete recuperare il primo capitolo, anch’esso già disponibile sulla console Nintendo.