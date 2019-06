Ni No Kuni E3 2019, in arrivo su Nintendo Switch e remastered su PS4 e PC

Un'ulteriore indiscrezione ha svelato alcune ghiotte informazioni sul ritorno di Ni No Kuni: La minaccia della strega cinerea.

I giorni antecedenti alla annuale kermesse di Los Angeles sono storicamente una copiosa fucina di leak e indiscrezioni spesso veritiere. Tra possibili nuovi titoli, come Elden Ring di cui vi abbiamo parlato poco fa, ci sono poi diverse voci che riguardano anche dei graditissimi ritorni. Tra i molti leak delle ultime ore uno in particolare ha ricevuto particolare interesse da parte della community: stiamo infatti parlando di quello riguardante l’ottimo Ni No Kuni.

Il titolo, conosciuto qua in Italia con il nome completo di Ni No Kuni: La minaccia della strega cinerea, sarebbe infatti a quanto pare in arrivo in due differenti versioni su diverse piattaforme di gioco. Uno sbarco che, se confermato, farebbe probabilmente piacere a molti.

L’indiscrezione vuole infatti il lavoro di Bandai Namco in arrivo su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nessuna novità invece per Xbox One, la console di Microsoft. Come precedentemente detto le versioni del titolo saranno però diverse: secondo il leak infatti su PC e PS4 sarà proposta una remastered del celebre gioco di ruolo mentre sull’ibrida di casa Nintendo potremo giocare a Ni No Kuni nella sua forma originale. Una discrepanza dovuta molto probabilmente ai limiti tecnici di Nintendo Switch.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tale notizia, essendo proveniente da un’indiscrezione, per quanto essa possa essere molto probabile. Ancora poco e potremo comunque scoprire se effettivamente delle nuove versioni del lavoro di Level-5 e Bandai Namco sono effettivamente in produzione.

Che ne pensate di questo leak, avete già giocato a Ni No Kuni: La minaccia della strega cinerea? La portabilità su Switch riuscirà a dare un quid in più al titolo?