Summer Game Fest e Nicolas Cage nello stesso posto? Sembra proprio di sì. La kermesse estiva è entrata totalmente nel vivo, e le notizie dalla kermesse d’apertura estiva che conosciamo molto bene si prepara a una nuova stagione tutta da vivere. Sembra proprio, infatti, che l’immortalità di certe produzioni non passi affatto: quando si parla di Dead by Daylight, infatti, si potrebbe parlare apertamente di Sadako, la malvagia bambina di The Ring. A uscire dal pozzo, invece, è direttamente Nicolas Cage, l’attore statunitense imparentato con Francis Ford Coppola, che si prepara a caricare le armi e immergersi nel videogioco di successo sviluppato da Behaviour Interactive. Un palcoscenico incredibile, d’altronde, quello del Summer Game Fest.

Dopo aver indossato i panni di Dracula, Nicolas Cage presenta sé stesso all’interno del videogioco, com’era già chiaro tre settimane fa. L’attore, presentandosi in forma smagliante, ha chiacchierato con Geoff Keighley, scambiando delle allegre batture con il giornalista, parlando infatti del videogioco e del suo apprezzamento, nonché del suo lato cooperativo, reale fondamento della struttura ludica di gioco, ottimamente rappresentato e proposto all’interno del panorama. I numeri record di Dead by Daylight, infatti, sono limpidi e chiari a tutti. Oltre a proporre una struttura ludica capace di impressionare e impegnare il giocatore sotti ogni punto di vista, l’opera inoltre è la prova di cosa significhi supportare in maniera sana la produzione.

Nicolas Cage, oltre a essere un attore straordinario, è anche un fenomeno della cultura pop internazionale. Per lui comparire in un videogioco di questo genere è un enorme onore, perché è un vero e proprio coronamento professionale. Insomma, chi non ha mai sognato di indossare i panni di un attore come Nicolas Cage e sopravvivere nei meandri virtuali di Dead by Daylight? La produzione, capace di coinvolgere e divertire, si prepara quindi a dare il benvenuto a un protagonista forte e potente come pochi. Pronti a scoprire le sfaccettature del protagonista del famigerato e iconico attore, oltre alle novità del Summer Game Fest?