Il bello dei videogiochi è che possono farci essere chi non siamo nella vita reale. E il bello di Xbox Game Pass è che possiamo farlo praticamente a costo zero, semplicemente provando esperienze decisamente particolari. Come quella di House Flipper, un gioco che vi mette nei panni di un costruttore e decoratore di case. Curioso, non trovate?

Non è un gioco nuovo, ma non è neanche conosciutissimo. House Flipper è a tutti gli effetti un simulatore di ristrutturazioni domestiche, lanciato nel 2018 da PlayWay SA e sviluppato da Empyrean. L’obiettivo del gico è quello di ristrutturare determinate proprietà per guadagnare dei soldi. Potete fare di tutto, davvero: dal posizionare piastrelle al scegliere il colore delle vernici, fino all’installazione di impianti elettrici e la demolizione delle vecchie mura. Insomma, potreste diventare l’impresario edile che avete sempre sognato di essere, o una brutta copia di Bob l’Aggiustatutto, in versione capitalista. L’obiettivo finale, infatti, è “flippare” le case, ovvero rivenderle per profitto dopo una ristrutturazione eseguita alla perfezione.

House Flipper si può giocare gratis su Xbox Game Pass, ma se la vostra voglia di ristrutturazioni non finisce mai, allora il nostro consiglio è quello di guardare ai vari DLC. PlayWay SA e Empyrean hanno infatti pubblicato una serie di contenuti aggiuntivi, che espandono il gioco con diversi nuovi elementi. C’è anche un DLC dedicato ai bunker nucleari e su come sistemare la vostra speciale abitazione appena in tempo per l’apocalisse. Chiaramente quasi nessun contenuto aggiuntivo è gratuito, ma se programmare di passarci ore sopra, forse un pensierino vale la pena farlo.

Oltre a House Flipper, su Xbox Game Pass sono presenti ulteriori giochi. Potete scoprire tutti i titoli inclusi nel servizio Microsoft semplicemente visitando questo indirizzo.