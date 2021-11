Niente da fare: gli autori di The Witcher non sono in vendita

Durante un’intervista con una testa polacca, il founder di CD Projekt RED, software house autrice dei videogiochi di The Witcher, ha ribadito che il team di sviluppo non è in vendita. Negli anni la software house polacca, che conta oltre ai videogiochi anche una branchia dedicata alla distribuzione di videogiochi in digitale con GOG.com è sempre stata accostata a diverse realtà che avrebbero potuto acquistarla, ma ci sono sempre state secche smentite da parte dei dirigenti.

“L’abbiamo detto per anni, vogliamo restare indipendenti e non abbiamo piani per diventare parte di una più grande entità”, le parole di Adam Kiciński, co-founder di CD Projekt RED. Non solo: gli autori di The Witcher negano anche l’arrivo di un investitore strategico, che potrebbe avere più peso decisionale all’interno del board e dei videogiochi attualmente in sviluppo, oltre che la possibilità di un takeover ostile.

Che cos’è un takeover ostile? Il fenomeno si verifica nel momento in cui un gruppo di azionisti acquista sempre più pacchetti azionari, per cominciare una scalata piuttosto rapida e acquisire così la società. Fortunatamente, come specificato da Adam Kiciński, il loro sistema di vendita di azioni impedisce il verificarsi di una situazione del genere. “Escludo la possibilità di un takeover ostile”, le parole di Kiciński. Ovviamente nulla vieterà al team di cambiare idea, però al momento ogni notizia in merito ad eventuali acquisizioni o messa in vendita della software house sono false.

Se è falso che CD Projekt RED verrà quindi acquisita da qualche altra realtà, è però vero che lo stesso team sta inglobando altre software house. Nel corso degli ultimi mesi infatti sono stati acquistati anche gli autori di Fame in the Flood, che hanno cambiato nome: da The Molasses Flood a CD Projekt RED Vancouver. Una scelta strategica, che servirà allo studio per le prossime produzioni, siano essere quelle ambientate nel mondo di The Witcher, sia le possibili nuove IP.