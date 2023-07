Nel corso dell’ultima settimana, il settore dei videogiochi è stato scosso da una serie di voci riguardanti una nuova versione di PS5. Di recente, è emerso che Zuby_Tech, insider, nonché principale responsabile della divulgazione di footage inedito relativo a “Project Q” ha raccontato che il nuovo modello di PS5, contrassegnato dalla sigla “CFI-1300 series”, e si distinguerà per l’implementazione di un processore (APU) rinnovato, realizzato con tecnologia a 5 nanometri. A differenza del modello di lancio alla fine del 2020, caratterizzato da un chipset a 7 nm, e del CFI-1202 del 2022, dotato di un SoC a 6 nm, questa nuova versione promette una maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni termiche.

Uno dei dettagli più interessanti rivelati dall’insider riguarda l’abbandono del sistema di raffreddamento a metallo liquido, presente nelle versioni precedenti della console. Grazie al nuovo componente centrale a 5 nm, Sony sembrerebbe aver trovato un modo per ottenere una gestione termica più efficiente e meno problematica, rendendo superfluo il sistema di raffreddamento liquido.

Tuttavia, le domande rimangono aperte: quando verrà lanciata questa versione rinnovata della PlayStation 5? Secondo fonti non ufficiali, è stata ipotizzata una finestra di lancio verso la fine del 2023. Inoltre, alcune voci suggeriscono che la campagna estiva di riduzione dei prezzi avviata da Sony potrebbe avere un duplice scopo. Oltre a incentivare le vendite durante la stagione estiva, potrebbe essere anche una strategia per svuotare le scorte della versione precedente in previsione dell’arrivo del nuovo modello.

Come sempre accade con i rumor e le indiscrezioni di questo genere, si consiglia cautela e di prendere queste informazioni non ancora confermate ufficialmente con una certa riserva. Gli appassionati dovranno aspettare comunicazioni ufficiali da parte di Sony per saperne di più su questo misterioso nuovo modello e le sue caratteristiche, ma siamo certi che non tarderanno ad arrivare, magari nel corso del mese di agosto sempre ricco di annunci.