No, Yu Suzuki non è al lavoro su Shenmue 4. Il celebre producer, autore e creatore della serie che ha ridefinito gli open world in epoca Dreamcast, ha svelato nelle ultime ore il suo nuovo progetto, ovvero Air Twister. Un gioco, completamente inedito, destinato esclusivamente ad Apple Arcade, il servizio in abbonamento dei device prodotti da Cupertino e che include tantissimi giochi da sviluppatori più o meno famosi. Air Twister è un gioco che cita appieno dal passato del suo autore, andando a richiamare uno dei primi prodotti a cui lavorò, ovvero Space Harrier.

Svelato con un trailer, Air Twister è uno shooter sui binari, rigorosamente in 3D. La trama è molto basilare: i giocatori rivestono il ruolo della Princess Arch e sono chiamati a combattere gli alieni per salvare il loro pianeta. Tutto qui, né più, né meno. Il gioco è stato presentato con un trailer, che mostra alcune scene di gioco e niente di più. Il lancio di Air Twister è però decisamente vicino: il titolo sarà disponibile a partire dal 24 giugno 2022 esclusivamente sui device prodotti da Apple.

Il papà di Shenmue ha poi commentato il suo nuovo lavoro in un’intervista con GameSpot. “Questo è il mio ideale fantasy shooter game. Quando lo giocherete, noterete che è molto diverso dai classici giochi del genere”, le parole del game designer dichiarate durante la sua chiacchierata con i colleghi statunitensi. Suzuki ha ammesso di aver sempre avuto voglia di realizzare questo gioco, ma a quanto pare le barriere tecnologiche glielo hanno impedito, almeno fino a oggi.

Se Air Twister è già una realtà, lo stesso non si può dire per Shenmue 4. Nonostante i primi rumor emersi nelle ultime settimane, soprattutto alimentati dal publisher del gioco, al momento del nuovo capitolo della serie non c’è traccia. Chissà se dopo il lancio di Air Twister non ci sarà modo per Ys Net di poter lavorare su una delle serie più famose del mondo dei videogiochi. La speranza, come sempre, è l’ultima a morire.