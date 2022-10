Con l’uscita di Requiem, in tanti hanno probabilmente pensato che Asobo Studio stesse lavorando a una trilogia per A Plague Tale. Niente di più sbagliato: come rivelato dal team di sviluppo, infatti, al momento in Francia non hanno nessun tipo di piano per estendere il gioco oltre questo secondo capitolo, che ha debuttato oggi per PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC e di cui potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

In un’intervista con il blog PlayStation, il game director Kevin Choteau ha parlato proprio della possibilità di vedere un terzo capitolo della serie. Possibilità che per ora sembra decisamente remota. “Per adesso abbiamo scritto la parola fine, ma la porta non è mai chiusa completamente”, le parole di Choteau dichiarate durante l’intervista. Ci dovranno essere delle condizioni per lavorare a un eventuale terzo capitolo e il primo, come spesso accade in questi casi, è la reazione dei giocatori.

“Dobbiamo vedere la reazione dei giocatori prima di decidere qualsiasi cosa. Sono loro che guidano la nostra produzione e se probabilmente non avranno adorato ciò che abbiamo fatto realizzeremo qualcos’altro”. Chiaramente dovrà poi esserci anche la volontà del team di sviluppo per il terzo capitolo di A Plague Tale e soprattutto la voglia di Focus Home Interactive di tornare a rivestire il ruolo di publisher per un progetto del genere.

Al momento dunque è ancora troppo presto prima di poter esprimersi su un terzo capitolo. Nonostante ciò non è escluso che avere solamente due capitoli della serie sia necessariamente un male. Se Asobo Studio non avrà più idee originali su come continuare la storia, è sempre meglio fermarsi prima di poter “rovinare” l’esperienza che i giocatori hanno vissuto con Innocence e Requiem. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.