Niente Zelda o BioShock: ai TGA 2021 ci sarà una sorpresa molto attesa

Nel corso della notte italiana abbiamo avuto un’anticipazione molto importante del gioco in sviluppo da oltre 2 anni che sarà presentato ai TGA 2021. Nelle ultime settimane le voci si sono fatte decisamente insistenti su quale titolo sarebbe stato svelato: in tanti puntavano il dito verso il nuovo capitolo di BioShock o qualcosa legato a Zelda, ma la realtà è decisamente diversa.

A quanto pare, il gioco in produzione da oltre 2 anni che sarà svelato ai TGA 2021 non sarà un prodotto Nintendo o 2K, bensì un gioco indipendente. Non un gioco indie qualunque, però: dovrebbe trattarsi di The Last Night, uno dei titoli cyberpunk che venne svelato durante l’E3 2017 sul palco della conferenza Microsoft. Proposto come esclusiva Xbox One e PC, Soret però si ritrovò costretto a rimodulare interamente il suo progetto a causa di problemi finanziari tra il 2018 e il 2019, mentre nel 2020 la pandemia da COVID-19 fermò quasi del tutto i lavori. Ora però il titolo sembra pronto a mostrarsi nuovamente e proprio sul palco della kermesse più importante di fine anno.

Come facciamo ad esserne sicuri? Perché Tim Soret ha pubblicato (e poi cancellato) un video abbastanza esplicativo su The Last Night. Il nuovo filmato, diffuso via Twitter è ancora recuperabile a questo indirizzo e mostra la schermata iniziale, accompagnata però da un bottone “Demo”. Non è da escludersi che una versione giocabile del titolo non possa essere diffusa al termine dei TGA 2021, che andranno in scena nella notte italiana del 9 dicembre 2021.

In attesa di eventuali conferme o smentite, vi ricordiamo che ai TGA 2021 saranno attese diverse world premiere di alcuni giochi. L’organizzatore della manifestazione, ovvero Geoff Keighly ha già anticipato che la maggior parte dei rumor sono abbastanza fuorvianti: l’idea quindi di vedere un nuovo BioShock o un nuovo Zelda potrebbe davvero allontanarsi sempre di più, soprattutto considerando la caratura dell’evento, decisamente inferiore rispetto a quella di E3 o Gamescom.