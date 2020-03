NieR: il 10° anniversario sarà celebrato con dieci ore di diretta, ecco la data

NieR Automata in poco tempo dalla sua uscita ha portato un responso più che positivo sia di critica che di pubblico. Questa serie fu inizialmente ideata dal’eccentrico Yoko Taro e infine prodotta e sviluppata dalla alleanza Platinum Games e Square Enix. Non c’è da stupirsi quindi se al momento dell’annuncio di novità per il decimo anniversario della serie, gli appassionati hanno iniziato a sfregarsi le mani sperando in qualcosa che ci possa permettere di tornare in quei mondi affascinanti.

La saga di NieR è senza dubbio una delle più strane e affascinanti storie del medium. Partito inizialmente come spin-off di un gioco fantasy (quel Drakengard in cui successivamente si andava ad approfondire uno dei numerosi finali), oggi è annoverato come uno dei titoli action più in vista, grazie forse e sopratutto alla narrativa curata e mai banale. Detto questo si vociferava di rumor a riguardo di una remastered del primo capitolo, dato un anniversario così importante, ma finalmente oggi arriva la conferma della stessa Square Enix che, avendo dovuto cancellare eventi dal vivo per via del coronavirus, ha annunciato perlomeno una diretta di ben 10 ore tutte a tema NieR.

Il programma ricordiamo essere previsto per il 29 Marzo, ovviamente giorno in cui si festeggia il decimo anniversario, ma purtroppo solo per il territorio nipponico. Sono stati annunciati diversi eventi tra cui:

NieR Theatrical Orchestra 12020 Tokyo Performance; un concerto

Stage Play YoRHa Ver 1.3aa; una rappresentazione teatrale vera e propria

Forced Talk Show for the NieR 10th Anniversary Orchestra Concert, Stage Play, and Talk Show Broadcast

I primi due sono eventi a pagamento e a presenza limitata in cui si acquista un ticket online, mentre il terzo è il vero e proprio evento in streaming che dovrebbe accompagnare gli utenti in questo festeggiamento e potrà essere visionato sulla piattaforma asiatica Niconico.

Cosa ne pensate di questa notizia? Guarderete l’infinita diretta di 10 ore proposta da Square Enix? fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a NieR ed a questa stramba iniziativa.